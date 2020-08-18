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18 августа 2020, 16:18

Аграрии Минской области рассчитывают завершить уборочную до конца недели

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозпредприятия столичного региона рассчитывают завершить уборочную до конца текущей недели. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко.

Всего в регионе, по данным на сегодня, убрано 92% площадей. Намолочено свыше 1,8 млн т зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 40 ц/га.

По общему намолоту в лидерах Слуцкий (151 тыс. т), Копыльский (145 тыс. т) и Несвижский (140 тыс. т) районы.

Лучшие показатели по урожайности у Несвижского (67 ц/га), Клецкого (56 ц/га) и Минского (55 ц/га) районов.-0-

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