Аграриям Минской области осталось убрать около 15% зерновых

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области на сегодняшний день убрано уже 84% площадей, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Всего намолочено 1648 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 40 ц/га.

В лидерах на жатве Несвижский район с намолотом более 140,6 тыс. т. Достойные результаты в Копыльском, Слуцком, Минском, Пуховичском районах.

Лучшие по урожайности - Несвижский, Клецкий, Минский, Дзержинский и Смолевичский районы. У них показатели в пределах 47-67 ц/га.

Среди комбайновых экипажей не сдают лидерство работники ОАО "Кухчицы" Клецкого района Сергей Янучок и Виктор Жуковский (4573 т), Николай Ситько и Василий Мисюкевич (3421,2 т). Догоняют их Иван Лучик и Сергей Гуринович из филиала ПСХ "Наша Нива" ОАО "Слуцкий мясокомбинат" (3296 т), Петр Макрецкий и Александр Демидчик из КСУП "Племенной завод Красная Звезда" Клецкого района (2950,4 т).

Уже четыре водителя преодолели планку в 3 тыс. т, в том числе Денис Гнилозуб из ОАО "Городилово" Молодечненского района, который приближается к 4 тыс. т.-0-