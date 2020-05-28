Аграриям в помощь

Известкование кислых почв – одна из важнейших агропрактик для повышения урожайности в сельском хозяйстве. В Дрогичинском районе эти работы выполняет коллектив опытных механизаторов КУП "Дрогичинхимтехуслуги".

Известкование = оздоровление

Как новое юридическое лицо КУП "Дрогичинхимтехуслуги" выделено из состава ОАО "Дрогичинский райагросервис" в 2018 году. Сегодня предприятие возглавляет Валерий Киричук. Более 20 лет он проработал главным агрономом в одном из местных хозяйств.

– Повышенная кислотность почв даже при правильной агротехнике ограничивает получение высокого урожая. Особенно это касается дерново-подзолистых и торфяно-болотных почв, которые содержат мало воздуха, не пропускают воду и их очень сложно возделывать, – поясняет директор предприятия. – На полях сельхозорганизаций района все работы по известкованию почв выполняет наше подразделение.

Для того чтобы качественно и в срок производить известкование, машинно-тракторный парк КУП укомплектован необходимой техникой. Имеются три трактора МТЗ-80, 82 и 892, МТЗ-1221, четыре разбрасывателя минеральных удобрений, ЗИЛ-130 и машина АРУП-8, предназначенная для внесения пылевидных минеральных удобрений. Но главное звено, по словам руководителя, это, конечно же, люди – механизаторы, которые отлично знают свою работу. В их числе Антон Дмитрук, Александр Андриевский, Владимир Светич и Иван Волкович.

Главный экономист Николай Лысевич делится опытом и знаниями с молодым специалистом – ведущим бухгалтером Алиной Хомич

– Только за прошлый год известкование почв при плане 1733 га проведено на площади почти 2040 га, – отмечает Валерий Алексеевич. – Внесено 9,8 тыс. тонн известковых материалов, в том числе 4,5 тыс. тонн дефеката. Выручка от реализации услуг составила 244 тыс. рублей.

В структуре предприятия работает база минеральных удобрений. Ее основная функция – переработка и оптовая торговля удобрениями для сельскохозяйственных организаций. Так, за 2019 год реализовано более 4,7 тыс. тонн азотных, свыше 7,5 тыс. тонн калийных и 517 тонн фосфорных удобрений. Общая прибыль – 3205 тыс. рублей.

Отремонтируем, восстановим и перевезем

Обслуживание сельхозмашин и доильного оборудования сельхозпредприятий района – еще одно не менее важное направление КУП "Дрогичинхимтехуслуги".

В составе этого подразделения трудятся 4 человека: водитель, электрик, слесарь по ремонту холодильного оборудования и специалист по программному обеспечению, на контроле у которых – 11 доильных залов, 18 молокопроводов и 25 УДС.

– Выручка от услуг по итогам прошлого года получилась на уровне 160 тыс. рублей, – уточняет директор. – Провели 265 ремонтов доильного оборудования, 34 технических сервиса УДС и 20 – доильных залов. Также выполнили 32 заявки по обслуживанию молокопровода. Например, одним из последних объектов стала МТФ "Вулька Попинская" в ОАО "Пеняково". Составили дефектную ведомость по недостаткам работы доильного зала, подготовили необходимый материал и устранили все проблемы.

Подразделение по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка "Дрогичинхимтехуслуги" на хорошем счету у аграриев района. В бригаде работают опытные слесари-наладчики и инженер, которым можно доверить любой ремонт техники, будь то комбайн или трактор.

– Разработка техники, в том числе для работы на земле, не стоит на месте. На смену обычным тракторам пришли энергонасыщенные. Вместе с тем и наши специалисты постоянно повышают свою квалификацию, – отмечает собеседник. – За минувший год бригада провела 69 технических обслуживаний энергонасыщенных тракторов, отремонтировала 80 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов по заявкам хозяйств нашего района.

Надежным помощником "Дрогичинхимтехуслуги" является и в перевозке различных грузов, в том числе минеральных удобрений (КАС), ГСМ. Приходит на помощь местным предприятиям при транспортировке сахарной свеклы, зерна в период уборочной кампании. Для этих целей в автопарке имеется КамАЗ-5410 с полуприцепами, а также бензовоз ГАЗ‑53. Например, в прошлом году работники предприятия перевезли 3,8 тыс. тонн сахарной свеклы, а также 1,6 тыс. тонн минеральных удобрений.

Основные направления деятельности КУП "Дрогичинхимтехуслуги":

Техобслуживание животноводческих ферм и комплексов, а также машинно-тракторных парков.

Оптовая торговля запасными частями, узлами и агрегатами.

Грузоперевозки.

Торговля агротехническими продуктами: удобрениями, пестицидами.

Известкование почв, химические работы, внесение удобрений.

Марина ВАЛАХ,

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

Размещение рекламы на БЕЛТА