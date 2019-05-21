"Агрогиада" для учащихся профильных классов соберет в Гродно более 200 школьников и учителей

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. "Агрогиада" для учащихся профильных классов соберет в Гродно 24 и 25 мая свыше 200 школьников и учителей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном институте развития образования.

В институте проводится системная работа по организационно-методическому сопровождению деятельности факультативного занятия "Введение в аграрные профессии". В 2018/2019 учебном году организована образовательная платформа "АгроКласс", для участия в которой были приглашены педагоги, организующие работу факультатива и работники методических структур. Четвертая сессия платформы под названием "Агрогиада" стартует 24 мая.

"Как ожидается, участие в ней примут около 150 школьников, посещающих факультатив "Введение в аграрные профессии", и свыше 50 педагогов со всех регионов страны. Для них подготовлена насыщенная, интересная программа", - рассказали в Гродненском областном институте развития образования.

Преподаватели всех учреждений высшего образования аграрного профиля страны проведут для участников профориентационные мастер-классы. Школьники смогут поучаствовать в интеллектуально-спортивной игре - агроквесте. Организуют его на опытном поле Гродненского государственного аграрного университета. Там же для преподавателей пройдут практические занятия.

Запланирована также работа аграрно-педагогического форума с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Республиканского института профессионального образования, учреждений высшего образования аграрного профиля, главного управления образования Гродненского облисполкома, а также педагогов-практиков. Во время форума состоится презентация методической работы по обеспечению преподавания факультатива.-0-