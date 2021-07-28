Агрогородок Черея Чашникского района отпразднует свое 955-летие в формате open air

28 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Один из самых древних населенных пунктов Чашникского района агрогородок Черея с размахом отпразднует 955-летие 7 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома Галина Авижа.

Празднества пройдут под открытым небом во второй половине дня. Стартует он с молебна в 16.00 и акции "За Беларусь!". Возле сельского дома культуры пройдут выступления самодеятельных коллективов района. Здесь состоится концерт духовной музыки и поэзии "Музыка с небес", а также праздничный концерт "Бацькоўскі край - сэрца любові маёй".

Также для семей Череи и гостей, которые прибудут на юбилей агрогородка со всего района, будет организован семейный конкурс "Береги, друг мой, семью - крепость главную твою". В соревнованиях мамы, папы, а также их сыновья и дочери смогут показать всю свою удаль, ловкость, смелость, креативность и, конечно, проявить чувство локтя и взаимопомощи.

Также желающие смогут совершить обзорную экскурсию "История земли черейской", где узнают, когда была основана деревушка на берегу живописного Черейского озера и что пережила она за более чем девять с половиной столетий. Например, то, что поселение возникло на пути, по которому в древности волоком перетаскивали корабли из озера в озеро. Или что в XV веке Черея перешла во владение шляхетского рода Сапегов: при одном из представителей этой династии, Льве Сапеге, был восстановлен Черейский монастырь. А в 1877 году здесь появился на свет поэт и дипломат Оскар Милош. Отсюда был родом и советский военачальник генерал Евгений Ивановский.

На протяжении всего праздника в агрогородке будут работать тематические и спортивные площадки, пленэр художников, беспроигрышные лотереи, аттракционы, объекты торговли. А завершатся гулянья праздничной дискотекой.-0-