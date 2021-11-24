Агрокомбинат "Заря" расширяет мощности и увеличивает ассортимент продукции

24 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Увеличение ассортимента производимой продукции, новые цехи по производству сыровяленых колбас и полуфабрикатов - ЗАО "Агрокомбинат "Заря" расширяет производственные мощности. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель генерального директора по переработке Татьяна Дьякова.

"Цех по производству сыровяленых и сырокопченых колбас заработает уже к концу года. Помещение обустроено, все необходимое оборудование закуплено - сейчас идет его монтаж. Новый цех не только поможет увеличить выпуск на предприятии колбас, но и расширит ассортимент - будет представлено около 20 новых наименований", - рассказала Татьяна Дьякова.

По словам заместителя генерального директора, такое обновление - необходимость, продиктованная рынком. "Мы находимся в постоянном развитии. Кроме того, рынок тоже диктует свои правила - нашу продукцию ценят и любят не только в Могилевской области, но и за ее пределами. Кроме того, ниша именно таких колбас на рынке не до конца занята. Очень длительный и трудоемкий процесс их изготовления. У нас свое высококачественное сырье - можно сказать, были созданы все условия для расширения имеющихся производств и открытия новых цехов", - отметила она.

Стоимость нового оборудования - более 1 млн евро. Сейчас агрокомбинат "Заря" выпускает около 3 тыс. т сыровяленых колбас в месяц. После запуска нового цеха объемы производства вырастут до 11 тыс. т в месяц.

Еще одна новинка, которую планируют в ближайшем будущем выпускать в "Заре" - полуфабрикаты. "Здесь мы планируем выпускать различные тестовые полуфабрикаты - пельмени, чебуреки. Кроме этого, здесь же будем производить котлеты в панировке, котлетные палочки и другое. Это совершенно новая для нас продукция, - отметила Татьяна Дьякова. - Само помещение под новый цех уже готово. Сейчас идет поиск необходимого оборудования. Заработает новый цех уже в следующем году".

Кроме этого, на предприятии планируют увеличить экспорт продукции в Китай. "Мы планируем наладить экспортные поставки в Китай - реализовывать плечевую часть крыла и ноги цыпленка-бройлера. Там такая продукция пользуется спросом. И для этого нам необходимо приобрести новое оборудование полного цикла - от разделывания до упаковки. И работы в этом направлении тоже ведутся", - рассказала Татьяна Дьякова.

Также на предприятии ведутся работы по монтажу новой линии обвалки КРС и свиней, а также холодильной камеры на 100 т мяса. Это даст возможность размещать на хранение больше сырья и, как следствие, объемов выпускаемой продукции.

"Все эти нововведения необходимы для успешного развития нашего предприятия. Мы сможем расширить ассортимент, освоить совершенно новые циклы производства продукции, обменяться опытом с другими сельскохозяйственными предприятиями нашего профиля. А самое главное - это позволит нам создать новые рабочие места", - отметила заместитель генерального директора.

ЗАО "Агрокомбинат "Заря" - многопрофильное хозяйство с замкнутым циклом производства, переработки и реализации готовых продуктов питания. Специализируется на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, мяса птицы, крупного рогатого скота, свиноводстве и производстве кормов.-0-