Агроусадьбу с клоунариумом создадут в Глубокском районе 

25 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс зданий бывшей школы в деревне Зябки Глубокского района продан по результатам аукциона комитета "Витебскоблимущество", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.





Единственным претендентом на недвижимость оказался заслуженный артист России, лауреат международных фестивалей циркового искусства, доцент кафедры режиссуры цирка Государственного института театрального искусства (ГИТИС) Николай Челноков. По словам нового собственника, оценить красоту местных пейзажей ему удалось во время посещения традиционного "Вишневого фестиваля" в Глубоком, после чего родилась идея создать в регионе необычный объект, который бы привлек в том числе зарубежных гостей, и внести свой вклад в развитие туристического потенциала района.





Первым практическим шагом по воплощению задумки в жизнь стало приобретение комплекса зданий в деревне, расположенной рядом с самым глубоким в Беларуси озером Долгое. На базе недвижимости предполагается создать агроусадьбу и организовать детскую развлекательную парковую зону, используя элементы ландшафтного дизайна, а также клоунариум - мультиформатный интерактивный проект, где можно будет почувствовать себя настоящим цирковым артистом.





В состав лота включено 6 деревянных и кирпичных строений общей площадью 860,5 кв.м, в том числе 3 учебных здания, мастерская, столовая, а также 40-летняя аренда участка земли около 1 га. Рядом с бывшими объектами системы образования находятся главные достопримечательности деревни с вековой историей - мельница, созданная по проекту специалистов из Германии, и здание железнодорожной станции, возведенной в начале XX века.





Организация аукциона совпала с проведением Николаем Челноковым в Витебске перформанса, посвященного 13-летию создания скульптурной композиции "Музыкальный клоун". Цирковой артист подарил ее областному центру, а копия двухтонного бронзового клоуна установлена в клоунариуме в Москве, который Николай Челноков создал и запустил в 2017 году.





Еще один оригинальный проект, уже в Оршанском районе, планирует реализовать известная в регионе предприниматель Марина Гурбанова. Лауреат областного этапа конкурса "Женщина года - 2019" в номинации "Хозяйка села" намерена создать агроусадьбу с организацией на ее базе музея крестьянского быта в деревне Пищалово недалеко от райцентра. Для этого она приобрела на аукционе "Витебскоблимущества" здание бывшего Дома культуры. Ранее недвижимость принадлежала сельхозпредприятию "Межево-Агро", выставлялась на торги впервые и сразу за базовую величину (Br29).





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Всего с начала года на торгах комитета "Витебскоблимущество" продано почти 80 зданий и сооружений на сумму около Br2 млн.-0-