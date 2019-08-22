Акт ввода Западного обхода в Бресте планируют подписать в ближайшие дни

22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Акт ввода Западного обхода в Бресте планируется подписать на этой неделе. Об этом заявил сегодня на заседании областного исполнительного комитета его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время прирост объемов строительно-монтажных работ в основном обеспечивается за счет выполнения работ на объектах тысячелетия Бреста, где были задействованы не только организации города, но и всего строительного комплекса области. На сегодня все эти работы закончены - все 28 объектов завершены и введены в строй. Акт ввода Западного обхода, наверное, должен быть подписан на этой неделе", - сказал Анатолий Лис.

В связи с завершением объектов к тысячелетию города губернатор обратил внимание на вопрос загрузки предприятий отрасли в дальнейшем. Одно из направлений - наращивание объемов экспорта строительных услуг. За январь-июнь предприятия области экспортировали строительных услуг на $17,7 млн.

Сегодня на заседании Брестского облисполкома рассматривается ход выполнения поручений главы государства, данных на совещании по развитию строительной отрасли 23 ноября 2018 года.-0-