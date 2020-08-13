Актив Минской ТЭЦ-4: настроены на выполнение задач, работа ведется конструктивно

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники настроены на выполнение задач, работа ведется конструктивно. Такое мнение журналистам высказал заместитель начальника котлотурбинного цеха №2 по эксплуатации ТЭЦ-4 Кирилл Варнель, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все сотрудники настроены на выполнение задач и на мирное решение всех вопросов, работа ведется конструктивно, замечаний и проблем нет. Готовимся к осенне-зимнему периоду. Режим работы ТЭЦ круглосуточный, мы снабжаем теплом и электроэнергией все слои населения. Поэтому мы не можем себе позволить никаких отклонений от рабочего графика. Все в штатном режиме и спокойно", - отметил Кирилл Варнель.

Согласился с коллегой и заместитель главного инженера по ремонту ТЭЦ-4 Сергей Гарбатовский. По его словам, коллеги заняты работой. "Наша ТЭЦ - это крупнейшее предприятие в энергосистеме Беларуси. В разгаре ремонтная кампания, все сотрудники в рабочее время на своих местах, потому что в сжатые сроки надо сделать большой объем работ. Обстановка спокойная", - сказал он.

Сегодня директор филиала "Минская ТЭЦ-4"- РУП "Минскэнерго" Михаил Белый встретился с трудовым коллективом. Они обсудили итоги работы за 7 месяцев текущего года и планы на оставшуюся часть года, настроения в коллективе.

"Доведенные показатели по отпуску тепловой и электроэнергии мы практически выполнили, - пояснил глава ТЭЦ-4. - Ремонтная кампания идет по графику, почти все работы мы завершаем, выполнены мероприятия по капитальному строительству. Одно из основных мероприятий - это интеграция БелАЭС в белорусскую энергосистему. Для этого сейчас строится и монтируется 4 электрокотла. Работы идут по графику, готовность высокая, завершим в декабре текущего года".

В целом, считает он, на ТЭЦ коллектив спаян, он дружный и профессиональный. "Вакантных мест нет. Приняли на работу 27 молодых специалистов, они уже влились в коллектив, работаем планово. Что касается социального пакета, то мы оздоравливаем детей, отслеживаем все ситуации по болезням, помогаем людям", - уточнил Михаил Белый.

Он призвал всех к спокойствию. "В стране прошли выборы президента, предварительные итоги озвучены. Всех призываю к спокойствию. Мы должны совместно развивать то, что мы построили, не упускать темпы и добиваться хороших результатов", - заключил он.

Также руководство и актив Минской ТЭЦ-4 обратились с заявлением к работникам всей энергетической отрасли и промышленного комплекса страны: "Мы видим, что наше общество пытаются расколоть, поставить белорусов друг против друга, посеять хаос и раздор на улицах городов, в коллективах предприятий. Это недопустимо! Каждому сегодня необходимо трезво, без эмоций оценивать ситуацию, чтобы не стать пешкой в чужих руках. Ведь речь идет о нашем будущем. Белорусы сделали свой выбор, проголосовали за мир, стабильность и благополучие. Все, чего наша страна добилась за годы суверенного развития, - результат нашей с вами работы. Мы не должны допустить, чтобы это разрушили в угоду чему-то чужеродному, навязанному извне. Мы гордимся своими достижениями и любим то, что делаем. Мы за стабильную работу предприятий, мы за уверенность в завтрашнем дне, за сильную и процветающую Беларусь!"-0-

Фото Оксаны Манчук