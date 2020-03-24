Акцент на микрорайоны-новострои сделают при озеленении в Гомельской области

24 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцент на микрорайоны-новострои буден сделан во время кампании по озеленению в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В этом году в юго-восточном регионе страны планируют высадить 34 тыс. деревьев и кустарников, из них свыше 14 тыс. - в Гомеле. Это предусмотрено республиканским и областным планами по наведению порядка на земле.

С наступлением благоприятных условий в области открыли сезон посадки деревьев и кустарников. Разработан план и обозначены приоритетные векторы по озеленению. "К примеру, особенно остро недостаток насаждений ощущается в новых микрорайонах многоэтажной жилой застройки. Именно на озеленении этих массивов мы акцентируем внимание весной. Это будет один из основных приоритетов в нашей работе. Ведь зеленые насаждения - один из наиболее благоприятных экологических факторов, обеспечивающих комфортную среду для жизни и здоровья людей", - подчеркнул председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич. Молодые деревца и кустарники появятся также в райцентрах, агрогородках, селах и деревнях, вдоль автодорог.

Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает неравнодушных граждан присоединиться к природоохранным акциям глобальной экологической кампании "Обустроим малую родину" на местном уровне.

Как рассказал Андрей Сущевич, зеленые инициативы жителей региона только приветствуются. Поделиться своими предложениями можно, обратившись напрямую в комитет или отправив письмо по электронному адресу terra-okproos@mail.gomel.by. Необходимо указать контактные данные для связи, предложения по видам насаждений и конкретному месту высадки.

Председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды подчеркнул важность долгосрочных инициатив. Ведь чтобы саженец прижился и впоследствии радовал своей пышной кроной, за ним нужно ухаживать.-0-