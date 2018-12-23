"Акцент на первых этажах домов": как Мингорисполком намерен развивать конкуренцию в торговле

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные власти намерены больше использовать помещения на первых этажах домов с целью развития конкуренции в торговле, отметил в эфире телеканала "Беларусь 1" первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский, сообщает БЕЛТА.

Торговля в Минске прирастает каждый год, внося весомый налоговый вклад в бюджет столицы. Однако мелкие частники зачастую проигрывают крупным сетевым игрокам. Сегодня в столице работают 9 тыс. магазинов, половина из которых - шаговой доступности. И на развитие таких магазинчиков у дома столичные власти хотят сделать акцент. "Планируем делать акцент на первые этажи домов - помещения 100-150 кв.м. Наверное, это будет не так интересно сетевым операторам, которым нужны большие площади даже на магазины шаговой доступности, - пояснил Федор Римашевский. - Такие магазины у дома позволят создать конкуренцию, а также новые рабочие места".

Столичная агломерация нуждается в развитии сателлитов - и это еще один серьезный вопрос, решение которого пока отстает от прироста населения Минска. Отсюда и нарастающие транспортные и экологические проблемы столицы: чрезмерная автомобилизация, пробки на улицах, горы мусора, подступающие к жилым домам. Главный вопрос, по словам Федора Римашевского, - финансирование. Чтобы вынести какие-то крупные производства из Минска в города-спутники, нужны серьезные средства. Что касается остальных вопросов, то заместитель мэра заверяет: в ближайшие два года буду построены мусоросортировочный и мусороперерабатывающий заводы; разгрузить транспортный поток к 2020 году должна подземка, параллельно будет развиваться электротранспорт. "Мы определили порядка 150 мест, где будут размещены электрозаправочные станции. Это не только гипермаркеты, существующие заправки, но и те места, где люди оставляют транспорт в ночное время, т.е. парковки, в том числе в жилых микрорайонах. Через полтора-два года, рассчитываю, количество заправок увеличится на порядок", - добавил Федор Римашевский.-0-