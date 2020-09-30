Акции Гродненского завода торгового машиностроения включены в котировальный лист БВФБ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции Гродненского завода торгового машиностроения (ОАО "Гродторгмаш") прошли процедуру листинга в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" и с 30 сентября 2020 года допущены к обращению на площадке "Рынок госпредприятий". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Как отметили в пресс-службе, доля Гродно в уставном фонде ОАО составляет 98,83%.

ОАО "Гродторгмаш" занимается производством посуды, медицинского оборудования, а также технологического оборудования для общественного питания, сельского хозяйства и предприятий пищевой переработки. Кроме того, одним из направлений деятельности предприятия является металлообработка (более 70% серийно выпускаемых изделий - из нержавеющей стали) и обработка различных листовых материалов.

В котировальные листы биржи также включены акции ОАО "Борисовдрев", ОАО "Рыбхоз Солы", Домановского производственно-торгового комбината, ОАО "Торгмаш", ОАО "Гомельстройматериалы", ОАО "МАПИД" и ОАО "122 Управление начальника работ механизации" с долей государства в уставном фонде.

Процедура листинга подразумевает контроль на соответствие ценных бумаг и компании определенным условиям и требованиям, установленным фондовой биржей. Листинг предполагает определенные преимущества для предприятия. Прежде всего, это повышение доверия к ценным бумагам эмитента со стороны всех участников рынка. Также статус обеспечивает общественную известность и популярность компании, предоставляет потенциально неограниченные возможности привлечения дополнительных финансов для развития фирмы.

Кроме того, листинг повышает информированность инвесторов о рынке ценных бумаг, что помогает им определять наиболее привлекательные варианты инвестирования. Ценные бумаги, включенные в котировальные листы, всегда вызывают больше доверия у потенциальных инвесторов.-0-