Акции ОАО "Инвет" включены в котировальный лист БВФБ

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Инвет" (Бигосово, Витебская область) прошли процедуру листинга в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" и с 7 октября допущены к обращению на площадке "Рынок госпредприятий", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Как отметили в пресс-службе, доля Беларуси в уставном фонде ОАО составляет 98,2%.

ОАО "Инвет" специализируется на производстве и реализации изделий из полимерных материалов, а также на обработке металлов и сплавов для различных отраслей и сфер применения. Предприятие производит широкий ассортимент продукции (более 350 наименований), в том числе автотракторную (топливные баки, расширительные бачки, комбинированные воздуховоды), дорожную (разделительные дорожные блоки, дорожные сигнальные конусы), изделия для ландшафтного дизайна и благоустройства водоемов, товары народного потребления (кухонная утварь, изделия для хозяйственных нужд и цветоводства), тару (баки, ведра, поддоны) и опрыскиватели, полиэтиленовые трубы.

Ранее в котировальные листы биржи были включены акции ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор", ОАО "Борисовдрев", ОАО "Рыбхоз Солы", ОАО "Домановский производственно-торговый комбинат", ОАО "Торгмаш", ОАО "Гомельстройматериалы", ОАО "МАПИД", ОАО "122 Управление начальника работ механизации" и ОАО "Гродторгмаш", а также ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк".

Процедура листинга подразумевает контроль на соответствие ценных бумаг и компании определенным условиям и требованиям, установленным фондовой биржей. Листинг предполагает определенные преимущества для предприятия. Прежде всего, это повышение доверия к ценным бумагам эмитента со стороны всех участников рынка. Также статус обеспечивает общественную известность и популярность компании, предоставляет потенциально неограниченные возможности привлечения дополнительных финансов для развития фирмы.

Кроме того, листинг повышает информированность инвесторов о рынке ценных бумаг, что помогает им определять наиболее привлекательные варианты инвестирования. Ценные бумаги, включенные в котировальные листы, всегда вызывают больше доверия у потенциальных инвесторов.-0-