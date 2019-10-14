Акции по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут 16 октября в Минске

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) "Цени свое здоровье" пройдут 16 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.
Акции по инициативе городского Центра здоровья пройдут в аптеках РУП "Белфармация" и на промышленных предприятиях. Цель - выявление и предупреждение основных факторов риска неинфекционных заболеваний: инфаркта, инсульта, сахарного диабета, бронхолегочных и онкологических заболеваний, которые напрямую влияют на качество и продолжительность жизни населения.
Медицинские работники предложат желающим измерить артериальное давление, проведут индивидуальную консультацию по профилактике болезней системы кровообращения и формированию здорового образа жизни. Минчане смогут заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний и взять информационно-образовательные материалы (памятки, буклеты, листовки и др.) о здоровом образе жизни и профилактике НИЗов.
Акции пройдут в Культурно-спортивном центре Белорусской железной дороги (ул.Чкалова, 7), в ОАО "Минскжелезобетон" (ул.Кабушкина, 66А), ОАО "Элема" (ул.Тростенецкая, 5), филиале "Автобусный парк №5" ГП "Минсктранс" (ул.Гурского, 15), аптеке №25 РУП "Белфармация" (ул.О.Кошевого, 10), администрации Первомайского района Минска (пер. К.Чорного, 5), аптеке №65 РУП "Белфармация" (ул.Восточная, 46), УП "Минскзеленстрой" (ул.Одоевского, 58), аптеке №59 РУП "Белфармация" (ул.Осипенко, 2). Мероприятия продлятся с 10.00 до 15.00.-0-