Акции по пропаганде здорового образа жизни пройдут 25 сентября в минских аптеках

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции по пропаганде здорового образа жизни пройдут во Всемирный день фармацевта 25 сентября в аптеках РУП "Белфармация". В них будут задействованы медпредставители отечественных производителей лекарственных средств. Такая информация размещена на сайте государственной аптечной сети, сообщает БЕЛТА.

В аптеках развернут информационные стенды о белорусских препаратах, каждый посетитель сможет получить консультацию специалистов об их применении, хранении, побочных действиях.

Акции пройдут во всех районах Минска. Будут задействованы аптеки:

№3 (ул.Ташкентская, д.16, корп.1),

№7 (пр.Партизанский, д.62),

№16 (пр.Партизанский, д.109),

№45 (ул.Голодеда, д.63),

№54 (пр.Партизанский, д.147),

№90 (ул.Нестерова, д.51),

№102 (ул.Бачило, д.12-1),

№4 (ул.Лучины, д.22),

№5 (ул.Маяковского, д.15, пом.2Н),

№13 (пр.Независимости, д.16),

№57 (пр.Рокоссовского, д.114),

№80 (ул.Плеханова, д.72/54),

№11 (ул.Короля, д.19),

№20 (ул.Слободская, д.15),

№39 (ул.К.Либкнехта, д.118),

№78 (пр.Газеты "Звязда", д.28, корп.1),

№81 (пр.Газеты "Правда", д.20А/1-4),

№109 (ул.Есенина, д.10).

В их числе также аптека пятой категории в составе аптеки:

№109 (пр.Дзержинского, д.91),

№100 (ул.Асаналиева, д.40, корп.1),

№19 (ул.Кирова, д.2),

№74 (ул.Казинца, д.120-426),

№8 (ул.Чкалова, д.17),

№97 (ул.Жуковского, д.10, корп.1),

№25 (ул.О.Кошевого, д.10),

№34 (ул.Уральская, д.16),

№47 (ул.Захарова, д.67, корп.2),

№17 (пр.Независимости, д.119),

№55 (ул.Калиновского, д.55В),

№110 (ул.Руссиянова, д.9),

аптека пятой категории в составе аптеки №110 (ул.Никифорова, 51, пом.84, вход рядом с магазином York),

№112 (ул.Гинтовта, д.14),

№1 (ул.В.Хоружей, д.24, корп.1),

№9 (ул.В.Хоружей, д.11),

№42 (Логойский тракт, д.27),

№61 (Логойский тракт, д.1, корп.1),

аптека пятой категории в составе аптеки №65 (ул.Л.Беды, д.26-91),

№75 (ул.Мирошниченко, д.1),

№14 (ул.Я.Мавра, д.64),

№68 (ул.Матусевича, д.77),

№79 (ул.Д.Сердича, д.88),

№91 (ул.Одинцова, д.36/1, пом.8Н),

№62 (пр.Пушкина, д.41),

№101 (ул.Якубовского, д.32),

№106 (ул.Притыцкого, д.78-846),

№113 (ул.Шаранговича, д.48, пом.6Н),

№26 (ул.Ленина, д.4),

№36 (бульвар Шевченко, д.11),

№59 (ул.Осипенко, д.2).

"Эффективные и безопасные лекарства для всех" - это тема Всемирного дня фармацевта, который проводится по инициативе Международной федерации фармацевтов (FIP). Нынешний девиз мероприятия подчеркивает, что фармацевтические работники используют свои обширные знания и уникальный опыт, чтобы гарантировать пациентам качественную лекарственную помощь: предлагают для лечения эффективные и безопасные лекарственные средства, дают квалифицированные ответы о способах применения и хранения.-0-