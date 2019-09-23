Акции по пропаганде здорового образа жизни пройдут 25 сентября в минских аптеках

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции по пропаганде здорового образа жизни пройдут во Всемирный день фармацевта 25 сентября в аптеках РУП "Белфармация". В них будут задействованы медпредставители отечественных производителей лекарственных средств. Такая информация размещена на сайте государственной аптечной сети, сообщает БЕЛТА.
В аптеках развернут информационные стенды о белорусских препаратах, каждый посетитель сможет получить консультацию специалистов об их применении, хранении, побочных действиях.
Акции пройдут во всех районах Минска. Будут задействованы аптеки:
№3 (ул.Ташкентская, д.16, корп.1),
№7 (пр.Партизанский, д.62),
№16 (пр.Партизанский, д.109),
№45 (ул.Голодеда, д.63),
№54 (пр.Партизанский, д.147),
№90 (ул.Нестерова, д.51),
№102 (ул.Бачило, д.12-1),
№4 (ул.Лучины, д.22),
№5 (ул.Маяковского, д.15, пом.2Н),
№13 (пр.Независимости, д.16),
№57 (пр.Рокоссовского, д.114),
№80 (ул.Плеханова, д.72/54),
№11 (ул.Короля, д.19),
№20 (ул.Слободская, д.15),
№39 (ул.К.Либкнехта, д.118),
№78 (пр.Газеты "Звязда", д.28, корп.1),
№81 (пр.Газеты "Правда", д.20А/1-4),
№109 (ул.Есенина, д.10).
В их числе также аптека пятой категории в составе аптеки:
№109 (пр.Дзержинского, д.91),
№100 (ул.Асаналиева, д.40, корп.1),
№19 (ул.Кирова, д.2),
№74 (ул.Казинца, д.120-426),
№8 (ул.Чкалова, д.17),
№97 (ул.Жуковского, д.10, корп.1),
№25 (ул.О.Кошевого, д.10),
№34 (ул.Уральская, д.16),
№47 (ул.Захарова, д.67, корп.2),
№17 (пр.Независимости, д.119),
№55 (ул.Калиновского, д.55В),
№110 (ул.Руссиянова, д.9),
аптека пятой категории в составе аптеки №110 (ул.Никифорова, 51, пом.84, вход рядом с магазином York),
№112 (ул.Гинтовта, д.14),
№1 (ул.В.Хоружей, д.24, корп.1),
№9 (ул.В.Хоружей, д.11),
№42 (Логойский тракт, д.27),
№61 (Логойский тракт, д.1, корп.1),
аптека пятой категории в составе аптеки №65 (ул.Л.Беды, д.26-91),
№75 (ул.Мирошниченко, д.1),
№14 (ул.Я.Мавра, д.64),
№68 (ул.Матусевича, д.77),
№79 (ул.Д.Сердича, д.88),
№91 (ул.Одинцова, д.36/1, пом.8Н),
№62 (пр.Пушкина, д.41),
№101 (ул.Якубовского, д.32),
№106 (ул.Притыцкого, д.78-846),
№113 (ул.Шаранговича, д.48, пом.6Н),
№26 (ул.Ленина, д.4),
№36 (бульвар Шевченко, д.11),
№59 (ул.Осипенко, д.2).
"Эффективные и безопасные лекарства для всех" - это тема Всемирного дня фармацевта, который проводится по инициативе Международной федерации фармацевтов (FIP). Нынешний девиз мероприятия подчеркивает, что фармацевтические работники используют свои обширные знания и уникальный опыт, чтобы гарантировать пациентам качественную лекарственную помощь: предлагают для лечения эффективные и безопасные лекарственные средства, дают квалифицированные ответы о способах применения и хранения.-0-