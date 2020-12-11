Акция "Наши дети" подарит праздник 180 тыс. ребят в Минской области

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Наши дети" подарит праздник примерно 180 тыс. ребят в Минской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Софья Филистович.

"Традиционные мероприятия пройдут во всех районах региона. Для детей организуем разнообразные праздничные концерты с елками желаний и театрализованными постановками. Особое внимание уделяем мерам безопасности, чтобы оградить мальчиков и девочек, их близких и других гостей от заражения коронавирусной инфекцией", - отметила Софья Филистович.

Акция в Минской области стартовала вчера на областном фестивале творчества детей-инвалидов "Зажги свою звезду", который прошел онлайн. Некоторые из запланированных концертов впоследствии также будут проходить дистанционно. "Но большинство мероприятий все же организуем в очном режиме. Так, например, пройдет театральная постановка "Здравствуй, здравствуй, Новый год" в Ивенце, областной кадетский бал в Слуцке и интерактивное представление "Сказка под Новый год" в Червене", - подчеркнула первый замначальника.

Закрытие акции состоится 9 января на финале областного конкурса "Ученик года - 2020", где определят лучших учащихся региона в учебной, творческой, проектной, трудовой, спортивной и общественной деятельности.

Ежегодно во время акции "Наши дети" руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Детей поздравляют с Новым годом, Рождеством, вручают им подарки, помогают в решении проблем.-0-