Акция "Наши дети" позволяет серьезно улучшить условия для ребят - директор детдома

28 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Наши дети" позволяет серьезно улучшить условия для детей, обновив материально-техническую базу учреждения. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала директор детского дома Витебска Наталья Культенко.

По ее словам, акция "Наши дети" помогает в жизни учреждения и дарит ребятам море эмоций.

"Она позволяет серьезно улучшить условия для воспитанников, практически все наши нужды в обновлении материально-технической базы закрываются. Были у нас акции, которые проводились для реализации одной цели. Например, обустройства площадки по мини-футболу, установки системы видеонаблюдения. В этом помогали спонсоры. В нынешнем году средства были направлены на ремонт веранд детского дома", - отметила Наталья Культенко и поблагодарила всех неравнодушных людей за помощь.

Детский дом Витебска был организован в 1946 году. В учреждении созданы условия для жизни и учебы, здесь есть музыкальный и спортивный залы, медицинский блок с физиокабинетом, бассейн, библиотека, театральная студия. Сейчас здесь проживают 74 воспитанника в возрасте от 3 до 16 лет.

Сегодня к ним в гости пришли военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, представители региональных организаций Белорусского союза офицеров, Белорусского союза женщин и сотрудники милиции. Они поздравили воспитанников детского дома с новогодними праздниками, вручили сладкие подарки, самокаты и денежный сертификат.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" длится с 10 декабря по 10 января. В это время во всех регионах страны проходят новогодние представления. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом, Рождеством Христовым, вручают подарки, помогают в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединяются общественные объединения и другие организации.-0-

Фото Александра Хитрова