Акция "Наши дети" прошла в столичном Доме ребенка №1 при участии коллектива Белорусского радио

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети" сотрудники Белорусского радио с волонтерами Белорусского республиканского союза молодежи, представителями бизнеса привезли подарки воспитанникам столичного Дома ребенка №1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики. Об этом БЕЛТА сообщил генеральный продюсер Белорусского радио Антон Васюкевич.

"Для нас главное, чтобы у деток, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, несмотря ни на что, был настоящий праздник, новогоднее настроение, улыбки", - рассказал Антон Васюкевич.

Представители одной из частных компаний привезли ребятам целый грузовик своей продукции, игрушки и другие приятные подарки, а накануне волонтеры движения "Доброе сердце" Минской городской организации БРСМ помогли благоустроить территорию Дома ребенка №1: восстановили оскверненное вандалами ограждение.

Дом ребенка №1 старейший в Минске. Первое документальное упоминание о нем в архивах датируется 1895 годом. Во времена Великой Отечественной войны учреждение было разрушено, но после освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков Дом ребенка возобновил работу в 1944 году.

Специализированное стационарное учреждение здравоохранения осуществляет лечебную, реабилитационную, воспитательную деятельность. Сюда на государственное обеспечение помещаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети в социально опасном положении, жертвы торговли людьми. В Доме ребенка заботятся о детях-инвалидах, страдающих органическим поражением ЦНС и психики, в возрасте с рождения до трех лет, в паллиативном отделении - до 17 лет включительно, об инкурабельных детях - до исхода заболевания. В настоящее время плановая мощность Дома ребенка №1 составляет 70 коек.

Воспитанники и работники учреждения поблагодарили всех за поддержку и атмосферу праздника.-0-