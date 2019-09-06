Акция "Пьяному не место за рулем!" стартует в Гомельской области

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическое мероприятие "Пьяному не место за рулем!" стартует сегодня на дорогах Гомельской области и продлится по 15 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Акция направлена на укрепление транспортной дисциплины среди участников дорожного движения, снижение тяжести последствий ДТП по вине нетрезвых водителей, а также профилактику дорожно-транспортного травматизма.

О необходимости усиления профилактических мер свидетельствует складывающаяся на дорогах региона обстановка. Так, за 7 месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей произошло 29 ДТП, в которых 8 человек погибли и 29 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Число погибших в таких авариях по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросло в 4 раза.

В планах как масштабная информационно-разъяснительная работа, так и массированная отработка дорог, проведение рейдов. В ближайшие 10 дней сотрудники ГАИ будут нести усиленный вариант службы, маршруты патрулей приблизятся к местам отдыха и наибольшего притяжения людей. Также пройдут встречи в трудовых коллективах, молодежной среде.

В областной ГАИ напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу управления авто такому лицу статья 18.16 КоАП Беларуси предусматривает от 50 до 100 БВ (базовая величина равна Br25,5) штрафа с лишением права управления на 3 года. При повторном в течение года после административного взыскания за такое же нарушение будет возбуждено уголовное дело по ст.317-1 УК Беларуси. Кроме того, согласно части 6 статьи 61 УК Беларуси, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 317 -1 УК (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).-0-