Акция по предупреждению детского травматизма на дорогах пройдет в Витебской области

11 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области с 15 по 21 марта пройдет профилактическая акция по предупреждению детского травматизма на дорогах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ по Витебской области.

Госавтоинспекция будет проводить комплекс мероприятий "Жизнь - не игра. Второго шанса не будет". "Главной целью такой акции станет предупреждение ДТП с участием детей и травматизма пешеходов. Инспекторы усилят контроль за соблюдением ПДД", - сказали в управлении.

Особое внимание будут обращать на поведение автолюбителей на нерегулируемых пешеходных переходах. На таких участках дороги рекомендуется уступать право пересечения проезжей части пешеходам, заранее сбавлять скорость и следить за тем, чтобы все пешеходы в безопасности переходили по "зебре".

Также сотрудники ДПС сделают акцент на правилах перевозки детей в автомобилях. Водителям рекомендуется проверить, имеются ли в их авто специальные кресла или крепления для маленьких пассажиров. В учреждениях образования инспекторы ГАИ проведут тематические встречи и расскажут о профилактических мерах и правилах безопасности на дороге.

С начала 2021 года в Витебской области зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Двое погибли, 4 ребенка получили ранения. 1 января недалеко от деревни Замосточье Докшицкого района столкнулись Skoda Rapid и маршрутка Mercedes. В результате ДТП пострадали водитель 1981 года рождения, который находился за рулем легкового автомобиля, а также пассажир 1984 года рождения. Двое детей 2010 и 2013 годов рождения, находящиеся в салоне легковушки, погибли на месте происшествия. Утром 2 марта в Витебске на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Максима Горького 60-летний водитель совершил наезд на 16-летнюю девушку. Пешехода доставили в реанимацию.

Госавтоинспекция напоминает, что все участники дорожного движения должны быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.-0-