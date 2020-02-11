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11 февраля 2020, 07:58

Акция "Подари православную книгу" стартовала в храмах Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Подари православную книгу" стартовала в храмах Гомельской области. Она продлится по 13 марта, сообщил БЕЛТА председатель информационного отдела Гомельской епархии протоиерей Олег Кострома.

Прихожанам и всем неравнодушным предлагают принести в храм или приобрести в церковной лавке книгу, которая, по их мнению, будет интересна другим людям. Оставить подарок можно в храме. Все собранные книги будут переданы в детские дома и школы-интернаты.

Марафон добрых дел приурочен к празднованию Дня православной книги, который Русская православная церковь отмечает 14 марта. "Акция напоминает о важности книги как для каждого человека, так и для общества, его культуры. Люди понимают, что православная книга является живым источником духовности, приносит пользу и помогает понять истинный смысл жизни", - рассказали в Гомельской епархии.

Традиционно акция находит отклик среди прихожан. Так, в прошлом году благотворители собрали более 1,5 тыс. книг, которые передали в дома-интернаты, дома престарелых, больницы и другие учреждения.

По мнению инициаторов, начав с такой малости, можно помочь возрождению духовности.-0-

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