Акция профсоюзов "Мы - вместе!" с участием белорусских артистов пройдет в Лепеле

6 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Республиканская акция Федерации профсоюзов "Мы - вместе!" пройдет сегодня в Лепеле. Большой праздничный концерт под лозунгом "За Беларусь!" состоится вечером на площади Свободы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе профсоюзов области.

Особое внимание во время акции уделят людям, которыми гордится район. В Лепеле отметят медработников местной больницы. Церемонию чествования дополнят выступления белорусских исполнителей. Для жителей споют Ольга Плотникова, Алексей Хлестов, Ирина Дорофеева, Алешко, выступит шоу-балет "Феерия". Самые активные зрители получат от исполнителей символ народно-патриотической акции - сувенир в виде белого аиста с васильком и сердечком.

Республиканская народно-патриотическая акция Федерации профсоюзов Беларуси "Мы - вместе!" стартовала в 2015 году и успела побывать во всех населенных пунктах страны. Всего состоялось более 180 концертов, в которых приняли участие более 500 тыс. белорусов.

Праздничное мероприятие в ближайшее время готовят и в Витебске. На площади Победы 8 августа в 19.00 состоится концерт с участием Григория Лепса, Александра Панайотова, групп "Фабрика" и "Лас Вегас". Вход свободный.-0-