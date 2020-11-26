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26 ноября 2020, 12:44

Акция "Трезвый водитель" пройдет 27-30 ноября в Минской области

Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области проведет профилактическую акцию "Трезвый водитель" с 27 по 30 ноября, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Автомобиль является источником повышенной опасности, а в руках нетрезвого - оружием, которое калечит человеческие жизни. Тяжесть последствий ДТП, совершенных грубыми нарушителями, значительно выше по сравнению с остальными авариями. В полтора раза больше смертельных случаев и тяжелых травм у пострадавших. Наезды, столкновения и опрокидывания совершают пьяные водители независимо от погодных и дорожных условий, настигая свои жертвы в самый неожиданный момент", - отметили в ведомстве.

Так, за 10 месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей совершено 93 ДТП, в которых 32 человека погибли и 70 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, за указанный период на территории области правоохранители задержали свыше 3 тыс. пьяных водителей. Повторно в течение года выявлено 156 фактов данного правонарушения, водители привлечены к уголовной ответственности.

За управление автомобилем в состоянии опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин. За повторное управление в состоянии опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация автомобиля, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

ГАИ призывает граждан, которые увидели или знают, что машиной управляет пьяный водитель, сообщить на телефонную линию 102.-0-

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