Акция "Военные агитбригады" стартовала в Гродненской области

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области стартовала акция "Военные агитбригады", приуроченная к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры облисполкома.

Цель акции - создать праздничную атмосферу как можно в большем количестве населенных пунктов региона. Продлится акция до 3 июля.

"Не все могут отправиться на праздничные гуляния в большой город. Поэтому тематические концерты пройдут в сотнях населенных пунктов по всей области", - отметили в управлении. В программе песни и танцы той эпохи, творческие встречи, выставки. Заглянут военные агитбригады не только в те населенные пункты, где нет стационарных учреждений культуры, но и дадут концерты в спальных микрорайонах городов. Одними из первых программу выступлений в Гродно открыли творческие бригады Ленинского и Октябрьского районных комитетов БРСМ.

Продолжается в регионе и реализация еще одной масштабной акции "Рисуем победу вместе". Участие в ней может принять любой желающий. Для этого достаточно принести свой рисунок в одно из мест сбора в своем населенном пункте - Дом культуры, библиотека, другие учреждения.

"Уже поступило свыше 20 тыс. работ. Все они 7-8 мая будут размещены в окнах административных, торговых и общественных зданий", - сказали в управлении культуры. Экспозиция будет посвящена на только Дню Победы, рисунки останутся в окнах как минимум до празднования дня освобождения того населенного пункта, где они размещены.

Основные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут 9 мая. В Гродно и Слониме состоятся парады войск, прогремят праздничные салюты. Во всех крупных населенных пунктах области одновременно начнутся концерты под названием "В 6 часов вечера после войны". Насыщенные праздничные программы подготовлены во всех райцентрах: квесты, флешмобы, инсталляции, дефиле моды и причесок военных времен, фестивали солдатской каши и песенные марафоны.-0-