Акция "Восстановление святынь Беларуси" пройдет на более чем 20 объектах Гродненской области

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В марте мероприятия акции "Восстановление святынь Беларуси" пройдут в Гродненской области на более чем 20 объектах, сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

В Год народного единства совместный межконфессиональный проект получил название "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера". Волонтерские отряды "Доброе сердце" проведут на культовых объектах трудовые акции по благоустройству.

"С 22 по 31 марта в Гродненской области запланированы более 20 мероприятий. К примеру, гродненская молодежь сосредоточит внимание на храме в честь преподобномученика Афанасия Брестского в микрорайоне Зарица областного центра. Волонтеры средней школы №2 Слонима благоустроят территорию Спасо-Преображенского собора. Ученики Елковской средней школы облагородят Святой родник рядом с агрогородком Сынковичи Зельвенского района", - рассказали в БРСМ.

Республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси" проводится БРСМ с 2013 года для воспитания подрастающего поколения на духовно-нравственных ценностях, основанных на традициях белорусского народа. С 2016 года акция стала межконфессиональной.-0-