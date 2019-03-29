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Акцию "Брест приветствует II Европейские игры" организуют в апреле

Регионы 29.03.2019 | 07:29
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
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29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский горисполком совместно с областным центром поддержки спорта в апреле организует акцию "Брест приветствует II Европейские игры", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

Цикл мероприятий запланирован на 7, 14 и 21 апреля. В эти дни будут презентованы по пять видов спорта, которые вошли в программу Европейских игр в Минске. Гостей мероприятия приглашают понаблюдать за показательными выступлениями, выиграть призы в различных викторинах и конкурсах. Также будет обустроена яркая фотозона, где желающие смогут в том числе сфотографироваться с талисманом игр лисенком Лесиком.

К акции подключатся прославленные и действующие спортсмены. Организаторы рассчитывают, что особый интерес вызовет общение с атлетами, которые станут участниками игр. От Брестской области - 24 кандидата. Они представляют спортивную акробатику, бадминтон, баскетбол, велоспорт, греблю на байдарках, каратэ, легкую атлетику, пулевую стрельбу, пляжный футбол.

"Каждый регион по-своему привлекает внимание к знаковому для страны форуму. У нас возникла идея в интерактивном формате познакомить с программой II Европейских игр. Возможно, даже далекие от спорта люди заинтересуются, захотят поехать в Минск, чтобы поболеть за наших спортсменов. Центральная площадь города - самое подходящее место для такой презентации", - подчеркнула Олеся Округ.

Брест первым среди городов Беларуси примет эстафету огня II Европейских игр "Пламя мира". На польско-белорусскую границу оно прибудет во второй половине дня 12 мая. Потом огонь пронесут в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Примерно в 19.00 на площади Ленина состоится концерт-открытие, приуроченный к встрече эстафеты в Беларуси. Кроме Бреста, она пройдет еще по пяти городам региона. Огонь II Европейских игр встретят и в Барановичах, Пинске, Микашевичах, Коссово и Каменце, 18 мая передадут в Гродненскую область.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.-0-

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Теги
акция, Брест, Европейские игры
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