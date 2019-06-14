Акцию памяти о погибших в годы войны проведут на мемориале "Урочище Пески" в Полоцке

14 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Городская патриотическая акция "Память вечна" на мемориальном комплексе "Урочище Пески" в Полоцке пройдет 2 июля в дни празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном райисполкоме.

С инициативой провести мероприятие на мемориале, который достраивается, выступила Полоцкая районная организация Белорусского фонда мира. Идею поддержали и другие общественные организации района, учебные заведения, профсоюзы. Акция начнется в 11.00. В ней планируют принять участие более 600 человек. Для удобства жителей на время праздничных мероприятий с 1 июля маршрут городского автобуса №6 будет продлен до мемориального комплекса. Общественные объединения договорились ухаживать за мемориалом.

"Потомки должны помнить, что по-настоящему война закончится только тогда, когда будет захоронен последний ее солдат. Человеческая память коротка, поэтому никогда не будет лишним вспомнить имена тех, кто самоотверженно и мужественно отстаивал свободу и достоинство своего народа", - отметили организаторы мероприятия.

Директор ЖКХ Полоцка Александр Михалевич рассказал, что сейчас на мемориале идут работы по устройству стоянки для машин, центральной лестницы, специалисты благоустраивают и озеленяют территорию. Также заканчиваются отделочные работы в каплице, устанавливают освещение. "Комплекс работ, которые были запланированы на этот год, собираемся завершить до 1 июля", - добавил директор предприятия.

Урочище Пески - массовое захоронение времен Великой Отечественной войны в Полоцке (рядом со Спасо-Евфросиниевским монастырем). В годы войны здесь размещался немецкий пересыльный лагерь для советских военнопленных "Дулаг-125". Сюда же привозили расстрелянных и повешенных из гражданского лагеря "Громы", закапывали заключенных городской тюрьмы и гестапо. На месте бывшего лагеря захоронены десятки тысяч жертв нацизма.-0-