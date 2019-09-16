Акцию "Пешеход" проводят 16-20 сентября в Минской области

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области с 16 по 20 сентября проводит профилактическую акцию "Пешеход", сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Минского облисполкома.

В проведении акции задействовано максимальное количество сотрудников служб милиции общественной безопасности для обеспечения контроля соблюдения ПДД пешеходами. Несение службы сотрудниками ГАИ осуществляется совместно с членами добровольных дружин, других общественных формирований вблизи мест массового движения пешеходов в вечернее и ночное время суток.

В поле зрения специалистов будут и водители, не предоставляющие преимущества в движении пешеходам, а также случаи, повлекшие создание аварийной обстановки.

Госавтоинспекция Минской области напоминает, что за нарушение ПДД пешеходами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 БВ (базовая величина составляет Br25,5). Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает до 5 БВ. Также за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 БВ.

В ГАИ рекомендует в случае обнаружения вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, незамедлительно сообщить об этом на телефонную линию 102.-0-