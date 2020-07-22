Аквапонную установку собственной разработки апробируют в Полесском госуниверситете

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА. На базе Полесского государственного университета и технопарка "Полесье" апробируется промышленная аквапонная установка собственной разработки, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан инженерного факультета Владимир Штепа.

Испытания установки проходят в Инжиниринговом центре - учебно-научной лаборатории вуза. Авторский модуль состоит из двух элементов - установки замкнутого водоснабжения, где выращиваются гидробионты (рыбы, ракообразные, креветки), и гидропонного блока с растениями.

Аквапонная система - результат реализации инжиниринговых подходов в Полесском госуниверситете. Проект объединил в себе разработки трех кафедр факультета. Технологический базис обеспечила кафедра промышленного рыбоводства и переработки рыбной продукции, сбор и обработку информационных потоков, визуализацию и хранение данных - кафедра информационных технологий и интеллектуальных систем, решения по очистке водных растворов искали сотрудники кафедры ландшафтного проектирования.

"Аквапоника в нашей стране особо не изучена. В Беларуси мы одни из первых, кто работает в этом направлении. Одним из ключевых отличий разработки ученых ПолесГУ от аналогов является то, что она позволяет удалять азотистые соединения из замкнутой системы. Здесь используются физико-химические методы обработки водных растворов. При этом отходы жизнедеятельности рыб становятся эффективным удобрением. Отдельным позитивным моментом является то, что вода в аквапонной системе циркулирует по замкнутому контуру. Это позволяет значительно экономить водные ресурсы", - отметил Владимир Штепа.

Отдельные элементы системы, которые входят в аквапонную установку, уже внедряются. Так, проведены опытные испытания, и в конце года планируется модернизация системы выращивания рыбопосадочного материала в рыбхозе "Полесье" в Пинском районе. Также на стадии проектирования находится более производительная система, которая планируется к эксплуатации в ресурсном центре "ЭкоТехноПарк-Волма" Республиканского института профессионального образования.

"Что касается гидропонного модуля, то сейчас один из резидентов нашего технопарка готовится к открытию инновационного предприятия по производству микрозелени, которая очень востребована в ресторанном бизнесе. Совместно с Полесским университетом мы разработали установки и технологию для ее выращивания, нашли инвестора. Проект находится в стадии реализации", - сообщил директор технопарка "Полесье" Алексей Козырь.

На базе инженерного факультета ПолесГУ в тесном сотрудничестве с технопарком активно ведутся исследования и в других направлениях. Такой подход является важным звеном проектной модели подготовки студентов - практико-ориентированного обучения при обязательном получении фундаментальных теоретических знаний.-0-