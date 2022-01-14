Алейников о важности исторической памяти: в уроках прошлого заложено благополучие будущего

14 января, Светлогорский район /Корр. БЕЛТА/. В уроках прошлого заложено благополучие будущего. Об этом заявил председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий Алейников на митинге-реквиеме в мемориальном комплексе "Ола", передает корреспондент БЕЛТА.

78 лет назад в этом окруженном лесами месте Светлогорского района произошла трагедия в масштабе 12 Хатыней. Все, кто проходит по тропам скорби, с жутью представляют, как утром 14 января 1944 года на этой деревенской улочке погибли 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей.

Дмитрий Алейников напомнил: 2022-й объявлен Годом исторической памяти. "Это хороший повод для всех нас еще раз отметить нелегкий путь народа к независимости, собственной государственности. Страницы истории заполнены судьбами наших земляков, пропитаны кровью борьбы в годы войны за свободу и независимость и потом созидательного труда за стабильность и процветание. В этом и есть генетический код белорусов. Историческая память - это связь времен и поколений, неразрывность судьбы независимой Беларуси с героическими страницами истории белорусского народа. В уроках прошлого заложено благополучие будущего. Поэтому нельзя забывать о жестоких событиях Великой Отечественной войны, к которым относится и трагедия в деревне Ола. Это олицетворение скорби и трагедии белорусского народа", - подчеркнул он.

По словам председателя райисполкома, в новой эпохе уже не будет живых очевидцев тех событий. "Единственными свидетелями тех событий остаются памятные места войны: места гибели воинов и мирных жителей. Поэтому мы не имеем морального права забыть о тех, кто погиб во имя нашего светлого будущего", - отметил он.

Дмитрий Алейников

Мемориальный комплекс "Ола" как исторический пример будет напоминать будущим поколениям, какую цену наши деды и прадеды заплатили за Победу, заверил Дмитрий Алейников. "К сожалению, человечество так и не научилось жить без войн и насилия. В современное непростое время мы убеждаемся, насколько хрупким бывает мир, как важно сохранять национальное единство, чтобы ощущать гордость за свою страну и уверенность в завтрашнем дне. Наше поколение должно сохранить национальные традиции, чувство принадлежности к своему народу. Огромная ответственность ложится на потомков за сохранение родной Беларуси и мира на нашей земле. В нас течет кровь победителей, и именно она помогает нам справляться с вызовами времени", - резюмировал председатель райисполкома.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Тавтын также обратил внимание на важность и значимость сохранения исторической памяти.

Игорь Тавтын

Митинг-реквием собрал представителей местной власти, трудовых коллективов, общественных организаций и молодежь в мемориальном комплексе на месте сожженной деревни Ола. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, возложили венки и живые цветы к монументу.

В защиту памяти этих и сотен тысяч других безвинных жертв фашизма Президент подписал закон "О геноциде белорусского народа".-0-

Фото Сергея Холодилина