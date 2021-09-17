Аллеи и парки заложат в разных регионах Беларуси ко Дню народного единства

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ко Дню народного единства во всех регионах Беларуси будут заложены аллеи, парки, высажены деревья и кустарники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Экологи, представители местных органов управления, общественных объединений, граждане во всех регионах страны ко Дню народного единства объединятся для того, чтобы сделать общее дело, которое принесет пользу экологии городов, и озеленить свои территории. В Год народного единства посадка деревьев стала одним из символов единения всех жителей Беларуси во благо нашей страны, чтобы напомнить нам, что природа у нас одна", - сказали в пресс-службе.

Присоединиться к акции по озеленению, которая стартует в День народного единства 17 сентября и продлится до 30 ноября, могут все желающие. Для этого нужно оставить заявку или обратиться в областную, городскую или районную инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Специалисты инспекций расскажут, каким образом можно будет поучаствовать в озеленении родных мест и вместе с заинтересованными службами организуют посадки древесно-кустарниковой растительности на землях общего пользования населенных пунктов. Участников обеспечат посадочным материалом и инвентарем. Можно предложить и свой вариант места, требующего дополнительного озеленения.

На сегодня в стране достигнуто 83% озелененности в городах и районах, что соответствует экологическим нормам и требованиям. Кроме того, экологи поставили перед собой задачу достичь за текущую пятилетку стопроцентного показателя.

Масштабная кампания по озеленению белорусских городов и поселков проходит с начала трилогии Года малой родины в 2018 году. "Озеленение и благоустройство городов - вопрос, важный не только для красоты и комфорта, но и для здоровья людей. Минприроды благодаря неравнодушным людям, экологам, местным органам власти решению этой задачи уделяет особое внимание. С активным участием жителей в 2018-2020 годах в населенных пунктах высажено более 2,5 млн деревьев и кустарников", - отметили в пресс-службе.-0-