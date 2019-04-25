Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 апреля 2019, Чт
+12°C
Ясно EUR 2.3495
USD 2.0944
RUB 3.2757
Главное
Александр Лукашенко Начался рабочий визит Лукашенко в Китай
Президент
Румас вручил премии правительства за достижения в области качества
Экономика
Правительство определило, как будут проходить общественные слушания по БелАЭС
Общество
Победа в прямом эфире! 100 000 рублей в игре "Удача в придачу!" выиграла покупательница онлайн-гипермаркета "Е-доставка"
Общество
Прима: главный принцип - попытаться найти решение по каждому обращению граждан
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Аллею Памяти откроют 9 мая в Кричеве
08:19 Регионы
Конкурс "Безопасная клумба" проводят в Гомельской области
08:06 Регионы
Областной турнир по робототехнике соберет более 40 команд в Витебске
07:48 Технологии
В Миорах при пожаре в многоэтажке эвакуированы 10 человек
07:34 Происшествия
Исследователи из пяти стран обсудят в Витебске проблемы источниковедения
07:06 Регионы
Картина дня: пакет договоренностей с Китаем, премии за качество и дело ста тысяч посылок
07:00 Общество
Начался рабочий визит Лукашенко в Китай
06:25 Президент
Дженнифер Гарнер названа самой красивой женщиной планеты
01:09 Калейдоскоп
Картину Марка Шагала выставят на аукционе в Нью-Йорке за $2 млн
00:31 Калейдоскоп
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба"
23:37 Экономика
Масштабный лесной пожар под Гродно локализован
23:17 Происшествия
Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай
22:55 Президент
Во французском городе Туркуэн произошла стрельба
22:46 В мире
Дружба Китая и Беларуси полностью воплощает дух Великого шелкового пути - Ло Чжаньхой
22:23 Экономика
Мингорисполком уточнил список объектов недвижимости, которые не могут быть отчуждены
22:02 Общество
Санитарные службы Минска будут готовы к наплыву туристов на II Европейских играх - Жукова
21:49 Общество
Гражданско-патриотическая акция "Мы памятаем…" пройдет 25 апреля в Минске
21:43 Регионы
Морозова и Аояма проиграли в 1/8 финала на турнире в Штутгарте
21:40 Спорт
ЦСКА выиграл у "Анжи" в матче футбольного чемпионата России
21:37 Спорт
Хоккеисты СДЮШОР "Динамо-Минск" победили "Йокерит" на турнире в Сочи
21:34 Спорт
Все новости
Темы
Республиканский субботник Республиканский субботник
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Аллею Памяти откроют 9 мая в Кричеве

Регионы 25.04.2019 | 08:19
Фото "Кричевская жизнь"
Фото "Кричевская жизнь"

25 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Кричеве увековечат имена земляков, погибших во время Великой Отечественной войны: 9 мая откроют Аллею Памяти, сообщили БЕЛТА в Кричевском райисполкоме.

Разместится аллея у подножия Кургана Славы. Здесь установят 22 плиты из черного мрамора, на которых увековечат имена 3,6 тыс. местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Списки не окончательные и по мере появления новых данных они будут дополняться.

Предварительно в районе провели большую работу, чтобы уточнить и расширить имеющуюся базу. В нее также внесли имена земляков, которые погибли не только во время обороны и освобождения Кричева, но и на других территориях, где шли военные действия.

Проект по увековечению реализуют всем районом. Открыт благотворительный счет. Свою лепту вносят горожане, организации, ветераны и депутаты. К примеру, ОАО "Кричевцементношифер" помогло с дорогостоящими строительными материалами, а львиную долю работ по обустройству территории выполнило местное предприятие "Коммунальник".

Открытие Аллеи Памяти запланировано на 9 мая. В этот же день вскроют капсулу с посланием потомкам, которая находится в Кургане Славы вот уже 50 лет.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
ВОВ, Кричев, парки
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3495 BYN 0 BYN 0 BYN
USD
2.0944 BYN 0 BYN 0 BYN
RUB
3.2757 BYN 0 BYN 0 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Начался рабочий визит Лукашенко в Китай
Все видео

Фотоновости

Начался рабочий визит Лукашенко в Китай
Все фото

Инфографика

Беларусь-Китай: торгово-экономическое сотрудничество В 2018 году товарооборот между двумя странами вырос на 17,1%, белорусский экспорт - на 33,4%. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в КНР в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос в 4,4 раза, доля этих товаров в общем объеме экспорта выросла с 5,2% до 17,1%.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Дарья Наумова Лукашенко вручил госнаграды спортсменам и тренерам по тяжелой атлетике
Начался рабочий визит Лукашенко в Китай
Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай
Политика
Болеслав Пирштук. Фото из архива Беларусь является общепризнанной миротворческой площадкой - Пирштук
Стороны конфликта в Украине поддерживают идею пасхального перемирия - Сайдик
Беларусь и ЕС обсуждают в Минске развитие политического диалога и отраслевого сотрудничества
Экономика
Президент Международного образовательного альянса "Ассоциации западного и восточного образования" Янь Фэй и министр здравоохраниения Беларуси Валерий Малашко Беларусь и Китай в преддверии визита Лукашенко подписали пакет договоренностей
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба"
Дружба Китая и Беларуси полностью воплощает дух Великого шелкового пути - Ло Чжаньхой
Происшествия
Фото из архива "Дело ста тысяч посылок": две компании заработали на белорусах более Br2,3 млн
В Миорах при пожаре в многоэтажке эвакуированы 10 человек
Масштабный лесной пожар под Гродно локализован
Общество
Виталий Прима. Фото из архива Прима: главный принцип - попытаться найти решение по каждому обращению граждан
Картина дня: пакет договоренностей с Китаем, премии за качество и дело ста тысяч посылок
Мингорисполком уточнил список объектов недвижимости, которые не могут быть отчуждены
Спорт
Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 Tennis Photography Виктория Азаренко победила Веру Звонареву на турнире в Штутгарте
Морозова и Аояма проиграли в 1/8 финала на турнире в Штутгарте
ЦСКА выиграл у "Анжи" в матче футбольного чемпионата России
Технологии
Фото организаторов В Бресте организуют бесплатные IT-курсы для девушек
Областной турнир по робототехнике соберет более 40 команд в Витебске
Анкету-заявку на летнее трудоустройство в Минске можно подать онлайн
Культура
Фото из архива Национальный художественный музей готовит выставку о спорте
Наталия Гайда отметит двойной юбилей на сцене Белорусского музыкального театра
Фестиваль кукольных театров открывается в Витебске
В мире
Фото The Straits Times Теракты в Шри-Ланке совершили выходцы из обеспеченных семей, один учился в Великобритании
Во французском городе Туркуэн произошла стрельба
Более 100 человек эвакуировали из школы в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва
Калейдоскоп
Фото media.weibo.cn Жителю Китая под видом щенка продали бамбуковую крысу
Дженнифер Гарнер названа самой красивой женщиной планеты
Картину Марка Шагала выставят на аукционе в Нью-Йорке за $2 млн
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко 25 апреля, 12:30 Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь Пресс-конференция Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег 23 апреля Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Сергей Касперович,
Юрий Миксюк 16 апреля Особенности вступительной кампании - 2019 Пресс-конференция Татьяна Леонова,
Ольга Шишко,
Ольга Князькина 4 апреля Эндокринное здоровье населения Беларуси. Современные методы профилактики и лечения Пресс-конференция Александр Ярошик,
Валерий Уласевич,
Ярослав Павловский 3 апреля Дорожная инфраструктура Минска: ремонт, реконструкция, строительство. Безопасность движения
Газета 7 дней
В сянци как в жизни
Брак по «Дружбе»
Аист и другие неприятности
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия