Аллею Памяти откроют 9 мая в Кричеве

25 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Кричеве увековечат имена земляков, погибших во время Великой Отечественной войны: 9 мая откроют Аллею Памяти, сообщили БЕЛТА в Кричевском райисполкоме.

Разместится аллея у подножия Кургана Славы. Здесь установят 22 плиты из черного мрамора, на которых увековечат имена 3,6 тыс. местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Списки не окончательные и по мере появления новых данных они будут дополняться.

Предварительно в районе провели большую работу, чтобы уточнить и расширить имеющуюся базу. В нее также внесли имена земляков, которые погибли не только во время обороны и освобождения Кричева, но и на других территориях, где шли военные действия.

Проект по увековечению реализуют всем районом. Открыт благотворительный счет. Свою лепту вносят горожане, организации, ветераны и депутаты. К примеру, ОАО "Кричевцементношифер" помогло с дорогостоящими строительными материалами, а львиную долю работ по обустройству территории выполнило местное предприятие "Коммунальник".

Открытие Аллеи Памяти запланировано на 9 мая. В этот же день вскроют капсулу с посланием потомкам, которая находится в Кургане Славы вот уже 50 лет.-0-