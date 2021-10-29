29 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Аллею семейных деревьев заложили жители Белыничей во время республиканской акции БРСМ "Парк семейных деревьев", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном комитете общественного объединения.

"Во время республиканской акции парк культуры и отдыха "Липовая роща" в Белыничах увеличился на 50 саженцев, которые высадили молодые семьи. Среди новой зелени - декоративные кустарники, белый дерн и туи. Появление фамильных деревьев в городе для белыничских семей уже стало осенней традицией, в которой жители города видят глубокий смысл", - рассказали в комитете.

Молодая семья Денис и Яна Руцкие приняли активное участие в акции. "Здорово, что в нашем городе появилось наше фамильное дерево. Работали вместе с маленькой дочерью, ей сейчас всего 1,8 года. И когда она вырастит, мы обязательно покажем наше дерево и расскажем, как оно здесь появилось. Это будет такой символичный след нашей семьи на будущее", - рассказал глава семьи Денис Руцкий.

Присоединились к акции и другие районы Могилевской области. Так, в агрогородке Ковали Бобруйского района открыли новую детскую площадку, после чего молодые семьи высадили аллею фамильных деревьев. Присоединились к акции семьи из Славгорода и Костюковичей - новые саженцы появились в городских парках и на улицах районных центров.

Сегодня свои семейные деревья высадят в Осиповичах жители района.

"Проект "Парк семейных деревьев" за 3 года реализации подарил более 60 парков и аллей по всей Могилевской области, в которых порядка 900 семей получили право посадить свое семейное дерево и принять участие в благоустройстве своего региона", - подчеркнули в областном комитете БРСМ.-0-