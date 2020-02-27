Альтернатива репетиторам: губернатор рекомендовал внедрить опыт Гомельского областного лицея

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Опыт Гомельского государственного областного лицея по дополнительной подготовке учащихся может быть внедрен в школах и гимназиях региона. Такое мнение высказал председатель облисполкома Геннадий Соловей на встрече с коллективом лицея, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о вечерних подготовительных курсах для старшеклассников. Их стоимость Br21 в месяц. Занятия в группах по 23 человека проводят 39 учителей. За январь 2020 года эта платная услуга привнесла в бюджет учреждения более Br28 тыс., за 2019 год - Br251,3 тыс.

Услуга в сфере образования более чем востребована. В настоящее время вечерние занятия посещают более 1,3 тыс. ребят. Как отметили в лицее, желающих заниматься на таких курсах гораздо больше. "Не исключаю, что в определенном смысле сказывается авторитет учителей и имидж учреждения. Однако в каждой школе есть немало педагогов, к которым дети с удовольствием будут ходить на дополнительные занятия", - уверен Геннадий Соловей. По мнению губернатора, такой опыт достоин внедрения в школах и гимназиях региона. Вопрос дополнительной подготовки учащихся особенно актуален для выпускников и их родителей.

По оценке специалистов, такая услуга в сфере образования может стать определенной альтернативой репетиторству и по качеству подготовки, и по цене.

Тема поставлена на контроль главного управления образования облисполкома.

Гомельский государственный областной лицей открыт в 1996 году. Здесь созданы максимально благоприятные условия для развития потенциала талантливых и целеустремленных парней и девушек - учащихся 10-11-х классов. Обучение проходит по всем академическим профилям: физико-математическому, историко-обществоведческому, химико-биологическому и филологическому. Ежегодно суммарно из 18 выпускных - два-три класса медалистов. При поступлении в лицей конкурс порой достигает 3,5 человека на место.-0-