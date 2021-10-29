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29 октября 2021, 12:42

Андрейченко: благодаря слаженной работе удалось избежать вспышек COVID-19 в домах-интернатах

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко
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29 октября, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Благодаря слаженной работе удалось не допустить серьезных вспышек коронавируса в домах-интернатах страны. Об этом заявил журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко при ознакомлении с капитальным ремонтом Бабиничского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси действуют 156 домов-интернатов и отделений круглосуточного пребывания. В них проживают и работают 21 тыс. человек. "Президент поручил депутатскому корпусу взять под контроль учреждения и оказать им помощь в противостоянии эпидемии. Депутаты вместе с исполнительной властью, волонтерским движением, гражданским обществом очень серьезно занимаются этими вопросами. Каждый дом-интернат на контроле, поддерживается связь с местными органами власти. Благодаря такой слаженной работе, взаимодействию с Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения нам удалось не допустить серьезных вспышек. Достаточно сказать, что из 21 тыс. проживающих и работающих на сегодняшний день только 33 человека заболели ковидом. Они в основном находятся в учреждениях здравоохранения", - сказал Владимир Андрейченко. Он добавил, что персонал социальных учреждений готов к работе во время пандемии, есть необходимые средства защиты и лекарства. Главное, что 100% проживающих и 90% работающих вакцинированы.

Директор Бабиничского психоневрологического дома-интерната Светлана Чепик рассказала, что он рассчитан на 420 человек, сейчас проживают 379. "Стараемся соблюсти все меры профилактики, чтобы не распространить коронавирус в стенах учреждения. У нас разработаны карты маршрутизации, строгий масочный режим, дезинфекция, люди проживают поблочно. Также вакцинированы все проживающие и работники. Уже истекло полгода, и мы подходим к ревакцинации, в начале ноября ее начнем", - отметила она.

Светлана Чепик
Светлана Чепик

Сейчас идет капремонт интерната по указу №506 "О развитии Оршанского района Витебской области". Специалисты благоустраивают территорию, выполняют внутренние работы. "Они практически завершены, обновлены два жилых блока, административный корпус. В настоящее время идет реконструкция столовой", - добавила Светлана Чепик. В этом году на строительные работы выделено более Br4 млн.

Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов работает с 1974 года. Здесь организован уход за людьми, оказывается медицинская помощь, проводится трудовая терапия. В учреждении пять отделений: постоянного круглосуточного наблюдения; для граждан на постельном режиме; свободного режима проживания, краткосрочного и сопровождаемого. В доме-интернате постояльцы получают многие медицинские услуги, есть своя лаборатория - в ближайшем будущем здесь будут делать и ПЦР-тесты.-0-

Фото Александра Хитрова

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