Андрейченко: дети-сироты должны быть уверены в том, что они нужны обществу и стране

27 декабря, Докшицкий район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Государство, неравнодушные люди, шефы уделяют достойное внимание детям, которые остались без родителей. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко после новогоднего праздника, который стал частью республиканской акции "Наши дети", в Бегомльской вспомогательной школе-интернате Докшицкого района, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер парламента отметил, что встреча в канун Нового года в этом учреждении образования стала доброй традицией. "В школу-интернат приезжаю уже 12-й год. Дети, которые остались без родителей, требуют особого внимания и помощи, потому что судьба их испытывает с самого рождения. С ними важно общаться, приезжать в гости и давать уверенность в том, что они нужны нашему обществу и стране. Помощь, которая оказывается со стороны государства, неравнодушных людей, шефов, очень важна. Государство уделяет таким детям достойное внимание", - сказал Владимир Андрейченко.

Он отметил, что с каждым годом школа хорошеет, улучшаются условия для ребят. "Радует, что и поселок Бегомль преобразился, приведены в порядок многие объекты, благоустроены улицы, дворовые территории. Здесь нет проблем с рабочими местами, сюда даже людей привозят из других населенных пунктов", - добавил Владимир Андрейченко.

Он пожелал ребятам здоровья, воплощения желаний, хорошей учебы и не забывать школу, поблагодарил педагогов за огромный труд и неравнодушие к воспитанникам и вручил учащимся школы-интерната компьютер и сладкие подарки.

Бегомльская школа-интернат была открыта 12 сентября 1960 года. В 1974 году ее преобразовали во вспомогательную школу-интернат. В учреждении дети находятся круглогодично. В школе-интернате проживают более 100 воспитанников: дети с особенностями в развитии и сироты. В школе функционирует молодежный центр, который является одной из составляющих системы подготовки выпускников к самостоятельной жизни.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Александра Лукашенко. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-

Фото Александра Хитрова