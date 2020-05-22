Анфимов об агрообъединениях Витебской области: скачка в их работе сразу не будет

22 мая, Сенно /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Скачка в работе семи агропромышленных объединений Витебской области сразу не будет, нужно время на решение организационных вопросов. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА после заседания Сенненского райисполкома председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.

Во время заседания

Отвечая на вопрос о первых месяцах работы семи созданных агрообъединений после подписания указа о развитии АПК Витебской области, Леонид Анфимов отметил, что нужно время, чтобы решить организационные вопросы. "В первую очередь по инвентаризации долговых обязательств субъектов, которые вошли в агрообъединения, провести зачеты, чтобы расчистить баланс предприятий и они смогли кредитоваться. Думаю, через месяц-два у них появится возможность поправить финансовое положение и многие оргвопросы, которые решены уже сейчас, будут давать практический результат", - отметил Леонид Анфимов.

Он также заострил внимание на несвоевременной подготовке техники к весенним работам и отметил, что эта проблема характерна не только для Витебской области. "Мы проводим выборочные проверки и мониторинги по готовности техники к весенним полевым работам и кормозаготовке. Время от времени выявляются такие проблемы из-за того, что в хозяйствах этот процесс делается с колес. Еще не настала активная пора, когда техника должна включаться в работу. Думаю, через неделю с учетом наставлений и задач, которые поставили на заседании Сенненского райисполкома, аграрии подойдут к активной фазе кормозаготовки в полной готовности", - сказал глава ведомства.

Председатель Сенненского райисполкома Игорь Мороз

Леонид Анфимов добавил, что в Сенненском районе в 2019 году в бурты заложили 10 тыс. т кормов. "От этого нужно уходить. В текущем году в районе планируют возвести девять траншей вместимостью по 2 тыс. т, что должно снять проблему. Ряд траншей отремонтируют. Думаю, потом с этой проблемой сталкиваться не будем", - отметил председатель Комитета госконтроля.

Сегодня Леонид Анфимов принял участие в заседании Сенненского райисполкома. На повестке дня был вопрос о подготовке хозяйств к проведению заготовки кормов. Затем председатель КГК ознакомился с работой двух сельскохозяйственных предприятий района.-0-

Фото Александра Хитрова