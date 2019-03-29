Анфимов поручил помочь многодетной семье витебчан в строительстве дома

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Минска, Брестской и Витебской областей обратились за помощью к председателю Комитета госконтроля Леониду Анфимову, который провел личный прием граждан в Администрации Президента, сообщили БЕЛТА в КГК.

Так, проживающие с пятью детьми в однокомнатной квартире витебчане рассказали, что приобрели на аукционе земельный участок для строительства жилого дома, однако приступить к его возведению не могут, поскольку отсутствуют электросети, которые должны были провести еще в 2018 году. Что касается газоснабжения, то по инициативе и за личные средства семьи заказана проектно-сметная документация, но прокладка газопровода в этом районе в ближайшей перспективе не планируется. Леонид Анфимов обратился к губернатору Витебской области Николаю Шерстневу, чтобы в области нашли возможность помочь семье.

На прием также обратилась минчанка, которая не первый год пытается добиться организации разгрузочной площадки для автомобилей, подвозящих товары в магазин, расположенный на первом этаже жилого дома в Минске. По ее словам, грузовики загораживают проезд частным автомобилям, нарушают правила парковки, мешают пешеходам. Как пояснили представители Администрации Центрального района столицы, технической возможности для решения этого вопроса нет из-за плотной жилой застройки.

Леонид Анфимов считает необходимым провести общее собрание жильцов дома, чтобы специалисты районной администрации детально объяснили людям действующие нормы законодательства, а эту территорию взять под усиленный контроль ГАИ и привлекать к административной ответственности водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах. "Торговые объекты здесь работают с 60-х годов прошлого века, действующий магазин пользуется популярностью у местных жителей. Посудите сами, не закрывать же его из-за того, что разгрузочная рампа расположена между двумя домами. А вот призвать к порядку нарушителей дорожного движения можно и нужно", - добавил глава контрольного ведомства.

Проблема, с которой обратились на прием супруги из Барановичей, возникла из-за пробела в ТКП (технический кодекс установившейся практики): раньше не было прописано ограничение высоты одноэтажной постройки хозяйственного назначения. Этим воспользовался сосед, который построил сарай-гараж высотой около 7 м, что чуть ли не вдвое выше жилого дома заявителей. Высота хозстроения должна быть снижена до 3 м, как это регламентируется действующими нормами, считает Леонид Анфимов. Однако чтобы этого добиться, супругам следует обратиться в Барановичский райисполком, предварительно получив разъяснения Минстройархитектуры по данному вопросу и рекомендации профильного ведомства по приведению постройки в соответствие с действующими нормативами.

В целом в тематике обращений лидировали жилищные и земельные вопросы. Речь шла о возможности целевого строительства многоквартирного дома в Минске для состоящих на учете нуждающихся ветеранов боевых действий на территории других государств; путях решения проблемы бывших сотрудников МЧС и их семей, проживающих в фонде служебного специального жилья; несоответствии границ и размера земельного участка.

В КГК отметили, что все обратившиеся на прием к главе контрольного ведомства ранее пытались решить волнующие их проблемы в местных органах исполнительной власти, профильных министерствах и ведомствах. Полученные ответы их не удовлетворили, поскольку ситуация не разрешилась в пользу заявителей. По всем озвученным проблемам даны конкретные поручения.

"Все должно быть строго в рамках действующего законодательства. Как бы мы ни хотели поддержать людей, как бы ни хотели им помочь в решении волнующих их проблем, выходить за рамки закона непозволительно. В каждом конкретном случае нужно досконально разобраться в сложившейся ситуации с привлечением профильных специалистов и представителей местной вертикали, - подчеркнул Леонид Анфимов. - Работники госконтроля и специалисты других ведомств проверят обоснованность ранее принятых решений по вопросам заявителей, проанализируют возможности, чтобы выработать оптимальный вариант".-0-