15 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Арахис с синтетическими красителями обнаружили в продаже в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Некачественный продукт был выявлен во время выборочной проверки одной их частных организаций областного центра. "Был обнаружен арахис "Экстра" в хрустящей корочке со вкусом "Четыре сыра" с маркировкой "Компания Рыболов" производства России, - рассказали в областной инспекции. - По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по маркировке в части предоставления достоверной информации о составе продукта и отсутствию предупреждающей надписи о наличии красителей, влияющих на активность и внимание детей".

Во время испытаний в арахисе были обнаружены синтетические красители тартразин (Е102) в количестве 56,5 мг/кг, понсо 4R (Е124) в количестве 2,6 мг/кг при заявленных изготовителем в информации о составе продукта красителях "Солнечный лимон", "Зеленое яблоко". Также на упаковке отсутствует предупреждающая надпись о содержании красителей, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Еще одно нарушение - отсутствует наименование используемого стабилизатора.

Специалисты Могилевской областной инспекции Госстандарта запретили частному предприятию реализацию указанной продукции.-0-