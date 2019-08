Регионы Арбузы с обочин, отсутствие документов: КГК выявил нарушения в розничной торговле в Минской области Фото из архива 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом государственного контроля Минской области совместно с областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проведен мониторинг соблюдения законодательства при осуществлении розничной торговли овощами и фруктами в Логойском, Минском, Смолевичском, Борисовском, Червенском районах и Жодино, сообщили БЕЛТА в КГК. Мониторингу подвергнуты 14 объектов, расположенных на автомобильных трассах республиканского и местного значения, а также на территории мини-рынков - недостатки и нарушения законодательства установлены во всех из них. У всех проверенных продавцов отсутствовали документы, подтверждающие происхождение реализуемого товара, удостоверяющие его качество и безопасность, а также справки о прохождении обязательного медицинского осмотра. Шесть объектов торговали арбузами и дынями вдоль обочин дорог, то есть в неустановленных официально местах. Соответственно, хранился и реализовывался товар с нарушением санитарных норм и правил (например, взвешивался на весах сомнительного происхождения и точности). В нескольких объектах продукция реализовалась в разрезанном виде, что запрещено санитарными нормами и правилами, а прием денежных средств осуществлялся без подтверждающих документов. На реализацию арбузов и дынь в четырех торговых объектах наложен запрет. Информация о выявленных нарушениях направлена в инспекцию по налогам и сборам по Минской области и Минский облисполком.-0-

