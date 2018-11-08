Арендная плата за землю в Минске снижена для творческих мастерских

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коэффициент к ежегодной арендной плате за находящиеся в государственной собственности земельные участки, которые предоставлены творческим союзам для обслуживания зданий с размещенными в них творческими (скульптурными) мастерскими, снижен. Решение Мингорисполкома №4476 от 25 октября 2018 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документом вносятся изменения в решение городского исполнительного комитета №457 "Об установлении коэффициентов к ежегодной арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности" от 17 февраля 2012 года.

Для творческих союзов из перечня, определенного постановлением Министерства культуры от 30 января 2017 года №7, установлен коэффициент 1 к ежегодной арендной плате за земельные участки.

В целом в Минске для организаций в зависимости от экономико-планировочных зон применяются коэффициенты к аренде 2,5 для I-III зоны, 2,3 - для IV-V зоны, для физических лиц - 1,5. Коэффициент к плате за земельные участки, включенные в перечень неиспользуемых или неэффективно используемых капитальных строений, их частей и земельных участков, на которых они расположены, составляет 10.

Ранее были снижены коэффициенты к арендной плате за земельные участки для инкубаторов малого предпринимательства, для организаций, основной вид деятельности которых относится к обрабатывающей промышленности, научно-технологических парков.

Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.-0-