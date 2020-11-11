Архитекторы предложили три проекта для строительства лапидария в Бресте

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские архитекторы предложили три проекта для строительства лапидария в память о еврейских жителях города. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Николай Власюк, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале ХХ века значительная часть жителей Бреста была евреями. К сожалению, во время Второй мировой войны судьбы многих из них сложились трагично. Кроме того, фашистские захватчики практически уничтожили еврейское кладбище, надгробные плиты использовали для мощения улиц. "Нам важно достойно увековечить память о людях, сохранить эту страницу в истории города. В прошлом году на градостроительный совет было представлено три варианта концепции лапидария. Проекты выполнены брестскими архитекторами. В принципе, все три работы могут быть реализованы", - сказал Николай Власюк.

Лапидарий предлагается разместить вблизи стадиона "Локомотив" в микрорайоне Киевка. Там зарезервирован участок для сквера.

При создании мемориального знака планируют использовать элементы мацев (еврейских надгробий). Часть из них извлекли из пешеходных дорожек в начале 2000-х годов. Спустя примерно 10 лет на еврейские надгробия наткнулись во время строительства торгового центра. Все мацевы бережно хранятся и ждут того часа, когда они будут перенесены в мемориальную зону.

Брестчане обратились за помощью в паспортизации плит в Еврейский студенческий культурный центр "Гилель" (Минск). За несколько дней 30 молодых людей отсортировали более 1,2 тыс. целых надгробий и фрагментов. "Спасти удалось только 310 штук, на которых четко можно прочитать имя, фамилию и дату смерти. Остальные камни серьезно повреждены. На них частично видны фрагменты эпитафий или рисунков. Их мы сложили в отдельные боксы", - отметила директор центра Елена Кулевнич. Она пояснила, что все мацевы и их фрагменты сфотографированы и пронумерованы. Выгравированную на них информацию волонтеры переведут с иврита и идиша на русский язык и внесут в каталог.

"Когда мы размещали информацию и ребята делились в Facebook фотографиями с места работы, нам писали из Америки, Израиля. Люди узнавали фамилии своих предков, - рассказала Елена Кулевнич. - Главная цель ребят - сохранение наследия и памяти. В еврейской традиции считается, что человек умер, когда никто не помнит его имя. По крайней мере 310 имен мы можем вписать, и они снова "оживут".-0-