Архитектурная вырезка на льду и подсветка: в Центральном районе Минска украсят крещенские купели

Фото из архива
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Архитектурная вырезка на льду, декоративная подсветка и фотозоны порадуют в период крещенских купаний жителей столицы на водохранилище Дрозды. Об этом сегодня сообщил первый заместитель главы администрации Центрального района Минска Вадим Передня на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории города, передает корреспондент БЕЛТА.
"Крещенские купания в Минске будут организованы в трех местах. Два оборудуют в Центральном районе - это водохранилище Дрозды и Комсомольское озеро, которые мы постарались хорошо оснастить и интересно украсить, - рассказал Вадим Передня. - Так, толщина льда на водохранилище Дрозды позволяет сделать большую архитектурную вырезку с сердцем и надписью "Я люблю Беларусь". Это место дополнительно будет украшено декоративной подсветкой и оборудовано фотозоной", - рассказал Вадим Передня.
Также возле крещенских купелей оборудуют отапливаемые палатки и организуют полевую кухню. "Разместим несколько точек с фастфудом, желающие смогут выпить горячий чай или глинтвейн", - отметил Вадим Передня.
Официальное открытие купелей состоится 18 января в 18.00. В оборудованных местах окунуться в воду можно будет до вечера 19 января.-0-