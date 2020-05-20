Аттестаты в школах Минска вручат 10 июня

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемонию вручения документов об образовании в Минских школах планируют провести на открытом воздухе 10 июня, если позволит погода. Развлекательных мероприятий после этого не будет, сообщает пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально".

Церемонии организуют с учетом санитарно-гигиенических требований.

"10 июня минским школьникам вручат аттестаты в торжественной обстановке во второй половине дня. Единственное, от чего мы уходим, - проведение развлекательных мероприятий после этого", - прокомментировал первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич. Однако, по его словам, торжественность момента окончания школы сохранится.-0-