Авансовый платеж по транспортному налогу внесли уже более 80% плательщиков Могилевской области

22 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Авансовый платеж по транспортному налогу за 2021 год внесли уже 80,5% плательщиков Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"По состоянию на 17 декабря жителями Могилевской области уплачено Br3,3 млн авансового платежа по транспортному налогу за 2021 год, - отметили в инспекции. - Общая сумма, которая должна поступить в бюджет от жителей региона до конца года, составляет Br4,1 млн. Авансовый платеж уплатили уже более 100 тыс. человек, или 80,5% плательщиков".

В этом году уплатить авансовый платеж по транспортному налогу должны только те граждане, которые не имели на 1 января 2021 года действующего разрешения на допуск зарегистрированного за ними в ГАИ МВД транспортного средства к участию в дорожном движении, полученного с оплатой госпошлины за его выдачу.

Размер такого платежа составляет 1 базовую величину (Br29), а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла - Br20 за каждый объект налогообложения.

В инспекции напомнили, что сумма и объект налогообложения указаны в извещении на уплату транспортного налога за 2021 год. Такие извещения в части авансового платежа по состоянию на 1 ноября направлены плательщикам по почте либо в размещены в личном кабинете плательщика (при его наличии).-0-