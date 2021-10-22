Аварийно опасные участки дорог Брестской области ГАИ возьмет под усиленный надзор

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Брестской области с 22 по 26 октября усилят контроль за наиболее аварийно опасными участками автомобильных дорог, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

В центре внимания правоохранителей будут нерегулируемые пешеходные переходы, улицы населенных пунктов, наиболее подверженные риску наездов на пешеходов, велосипедистов, гужевой транспорт. При этом инспекторы ориентированы как на обеспечение безопасности на дорогах, так и на оказание помощи участникам дорожного движения.

"Осень, в принципе, не самый благоприятный период с точки зрения дорожной безопасности. Статистика показывает: в октябре - ноябре количество ДТП увеличивается. Поэтому мы усиливаем контроль, чтобы предупредить негативные ситуации на дорогах, сохранить жизнь и здоровье граждан. Помимо дежурств экипажей, стараемся проводить на местах различные акции и мероприятия профилактического характера", - рассказала старший инспектор группы по агитации и пропаганде управления ГАИ Наталия Милюкова.

Особое внимание, по ее словам, в эти пять дней будет уделено автодороге М10 Кобрин - Гомель - граница России как одной из самых проблемных в регионе. Вдоль этой трассы расположены населенные пункты, здесь много съездов, перекрестков, нередкое явление - нетрезвые пешеходы и велосипедисты. С начала года на брестском отрезке М10 произошло 12 ДТП (за аналогичный период 2020-го - 14 аварий), в которых погибли 6 человек (4) и 13 получили различные травмы (15).

В поле зрения инспекторов окажутся пешеходы, грубо нарушающие ПДД. Сотрудники также будут выявлять пьяных водителей и бесправников, нарушителей скоростного режима, правил маневрирования, обгона и перевозки пассажиров.-0-