Автоматизированная система распознавания номерных знаков появится в пункте пропуска "Берестовица"

7 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Автоматизированную систему распознавания знаков транспортных средств установят в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Систему устанавливают по проекту международной технической помощи "Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица". Также будут закуплены персональные видеорегистраторы с высоким разрешением записи, терминалы хранения информации, цифровые портативные радиостанции и интеллектуальные зарядные устройства к ним. На эти цели будет направлено около 180 тыс. евро.

"Оснащение пунктов пропуска современными технологиями также позволит эффективнее проводить таможенные операции, усилить безопасность, в частности исключить несанкционированный выезд транспорта из пунктов пропуска", - отметили в региональной таможне. Все нововведения направлены на то, чтобы ускорить прохождение белорусско-польской границы как перевозчиками, так и физическими лицами.-0-