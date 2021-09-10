Автопарк барановичской станции скорой помощи пополнился новой машиной

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах автопарк станции скорой и неотложной медицинской помощи пополнился новой машиной, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий станцией Василий Бацкалевич.

Покупку автомобиля стоимостью около Br100 тыс. спонсировал Беларусбанк по своему благотворительному проекту. Автопарк станции скорой помощи пополнился фургоном ГАЗель Next. Ключи от нового автомобиля медработникам передали сегодня на торжественной церемонии.

"Мощная машина. Работать на ней может любая бригада, начиная от детской фельдшерской и заканчивая бригадой интенсивной терапии. Все зависит от того, какое туда поставим оборудование. Там самый большой салон из всех автомобилей, которые у нас есть. Одновременно смогут работать до четырех человек, не мешая друг другу", - отметил Василий Бацкалевич.

На станции работают 18 бригад, за каждой из них закреплены кареты скорой медпомощи. Полагается и резервный транспорт. Таким как раз будет новый автомобиль. "Допустим, нужен транспорт высокого класса, чтобы доставить пациента в Брест или Минск. У нас для этого берут машину, а бригада использует резервный автомобиль. Может случиться поломка или возникнуть какая-то другая проблема", - пояснил собеседник.

В прошлом году на станцию поступили два новых автомобиля. "Форд" передала компания "Савушкин продукт", а "Газель" приобрел Барановичский райисполком.

Барановичская станция скорой и неотложной помощи обслуживает почти 205 тыс. жителей Барановичей и Барановичского района.-0-