15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Автопробег "Факел Победы" стартует в Гомельской области 19 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную организацию РОО "Белая Русь".

Автопробег посвящен 80-й годовщине с начала Великой Отечественной войны.

Стартует колонна от мемориального комплекса "Аллея Героев" в Гомеле. В 9.10 здесь пройдет митинг. Собравшиеся почтут память освободителей страны, возложат цветы. Далее в маршруте - места памяти в Жлобинском районе. Посетят участники автопробега и историко-культурный комплекс "Линия Сталина".

Организаторы приглашают присоединиться к маршруту всех желающих.-0-