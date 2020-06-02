Бани в Минске будут работать по новому графику

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июне банные подразделения в Минске переходят на новый режим работы, сообщили БЕЛТА в администрации предприятия "Городские бани".

Согласно новому расписанию, баня №7 в Минске будет работать по средам и пятницам с 12.00 до 22.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 22.00.

Баня №8 будет принимать посетителей по четвергам и пятницам с 12.00 до 20.00, в воскресенье с 12.00 до 22.00.

Баня №13 будет открыта в понедельник и пятницу с 12.00 до 22.00, в субботу - воскресенье с 10.00 до 22.00.

БОК "Лазня" будет работать в четверг и пятницу с 12.00 до 22.00, в субботу - воскресенье с 10.00 до 22.00.

БОК "Сухарево" будет принимать банщиков в понедельник, пятницу с 14.00 до 22.00, субботу и воскресенье с 10.00 до 22.00.

Также "Городские бани" напоминают посетителям, что в связи с плановым отключением горячей воды временно не будут работать банные подразделения: баня №11 с 6 июня по 20 июля, баня №8: с 7 по 21 июля, баня №13 с 9 по 23 июля, БОК "Лазня" и баня №3 с 28 июля по 11 августа, БОК "Сухарево" с 10 по 24 августа, баня №7 с 1 по 15 сентября.-0-